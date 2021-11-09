В Верховной Раде Украины появился законопроект, которым предлагаются выделить три миллиарда гривен представителям бизнеса и наемным работникам, находящимся в "красных" зонах карантина.

Об этом идет речь в законопроекте № 6297, обнародованном на сайте парламента.

Авторами проекта являются народный депутат от "Слуги народа" Елена Шуляк, которая может стать новой главой партии "СН", глава фракции "СН" Давид Арахамия, депутат "СН" Андрей Мотовыловец и другие.

В пояснительной записке к проекту закона Украины "О внесении изменений в приложения №1 и №3 в закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2021 год" говорится, что "целью законопроекта является обеспечение социальной поддержки застрахованных лиц в связи с введением на территории отдельных регионов ограничений, которые привели к временному приостановлению деятельности хозяйствующих субъектов, а также стимулированию субъектов хозяйствования и наемных работников к вакцинации".

Также в документе предлагается оказание помощи таким застрахованным лицам в "красных" зонах в размере 3 млрд. гривен для осуществления соцподдержки в связи с карантинными ограничениями.

Ранее мы рассказывали, что президент Зеленский предложил поддержать соблюдающий карантин бизнес льготами на аренду и кредиты.

Также сообщали, как работает киевский бизнес в красной зоне карантина.