Президент Владимир Зеленский предложил Кабмину представить программу поддержки для малого и среднего бизнеса, который соблюдает санитарно-эпидемические нормы, в регионах с "красным" уровнем эпидбезопасности.

Об этом шла речь на селекторном совещании по вопросам противодействия пандемии COVID-19, говорится на сайте президента.

"В частности, эти программы должны предусматривать льготы по аренде помещений, кредитованию и оплате коммунальных услуг", - говорится в сообщении на сайте ОП.

"Глава государства отметил, что министр здравоохранения должен акцентировать внимание средств массовой информации и общества на ситуации с койко-местами и использованием кислорода в медицинских учреждениях, выплатой надбавок медикам в размере 300%", - говорится в сообщении.

В ходе совещания отмечалось, что в Херсонской области, которая стала первой "красной" областью, зафиксировано снижение показателей заболеваемости и госпитализации.

Напомним, что тем временем в столице наблюдается новый тренд - торговцы одеждой зазывают клиентов в магазины, обещая не проверять наличие ковид-сертификатов.

Ранее "Страна" писала о том, что в Минздраве назвали области, которые следующими могут попасть в "красную" зону карантина.

Также мы сообщали, как живет Киев в условиях введения "красной" зоны.