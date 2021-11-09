Минздрав направит представление в правительство о созыве Госкомиссии ТЭБ и ЧС с целью поднять вопрос о переводе Черкасской области в "красную" зону карантина. Кроме того, в зоне риска все еще находятся Харьковская и Винницкая области.

Об этом Виктор Ляшко заявил во время брифинга.

"Мы уже сделали представление в Кабинет Министров Украины о созыве комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций для рассмотрения вопроса перевода Черкасской (восемнадцатой) области в красный уровень эпидемической опасности. В зоне риска - Винницкая и, все еще, Харьковская области", - заявил Ляшко.

Напомним, сегодня в Украине обновился антирекорд по смертям от ковида, за сутки умерли 833 человека, заразились - почти 19 тысяч.

Тем временем, из-за критических показателей смертности от ковида во многих регионах Украины перегружены кладбища, не хватает гробов и катафалков, а на кремацию приходится занимать очередь на несколько недель вперед.

Кроме того, мы писали о том, как Киев пережил первую неделю красной зоны карантина, которая действует в столице с 1 ноября.