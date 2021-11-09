В Украине за прошлые сутки коронавирусом заразились 18 988 человек. 833 пациента с Covid-19 умерли. Это новый антирекорд по летальным случаям болезни за сутки. Предыдущий фиксировали 6 ноября, когда сообщалось о 793 смертях.

Об этом свидетельствуют данные, которые Министерство здравоохранения обнародовало в Facebook.

Общее число случаев Covid-19, зафиксированных в Украине за все время пандемии, достигло 3 107 489. Из них 73 390 оказались летальными. 2 537 565 украинцев выздоровели.

За прошлые сутки заразились 18 988 человек, среди них 1 183 ребенка и 426 медиков. В больницы вчера попали 2 967 человек. Выздоровели 16 609 пациентов с Covid-19, умерли - 833 человека.

Кроме того, 7 ноября в нашей стране сделали 240 440 прививок от коронавируса. 140 439 человек получили первую дозу вакцины, 100 001 - вторую дозу.

Напомним, "Страна" писала о том, что Минздрав планирует расширить список профессий для обязательной вакцинации. В него добавят медицинских работников, а также сотрудников некоторых государственных заводов и НИИ.

Также мы сообщали, что Минздрав утвердил форму справки о противопоказаниях к вакцинации от коронавируса. Те, у кого есть противопоказания к прививке, смогут ее получить.