В Минздраве планируют расширить перечень профессий, для которых вакцинация от коронавируса будет обязательной. В него хотят внести медиков, а также сотрудников реабилитационных учреждений, учреждений и заведений, предоставляющих социальные услуги.

Об этом в эфире "Свободы слова на ICTV" сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

По словам министра, медиков в список тех, кто подлежит обязательной вакцинации, вносить будут не прямо сейчас, а на следующих этапах расширения списка.

"Бывают такие больницы, где два анестезиолога. Их два. Отстранить их от работы и отделение останавливается. Поэтому мы провели анализ и понимаем, где сейчас невакцинированые медработники. На последующих этапах расширения перечня профессий (для которых обязательна вакцинация - Ред.) там появится и медицинский работник. На сегодняшний день у нас вакцинировано более 80%. Экстренка больше, "ковидные" отделения под 100%", - сказал Виктор Ляшко.

Также глава ведомства рассказал, что Минздрав уже подготовил список профессий, который в будущем пополнит перечень тех, кто подлежит обязательной вакцинации. Пока что соответствующий приказ в силу не вступил.

Однако речь о том, чтобы включить в перечень:

работников предприятий, учреждений и организаций, относящихся к сфере управления центральных органов исполнительной власти;

сотрудников учреждений и заведений, предоставляющих социальные услуги;

работников учреждений защиты прав детей, реабилитационных учреждений;

сотрудников предприятий, учреждений и организаций, включенных в перечень объектов государственной собственности, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства, утвержденного постановлением Кабинета министров Украины от 4 марта 2015 года № 83 (в этот список входит ряд заводов, НИИ и других предприятий - Ред.).

Напомним, с понедельника, 8 ноября, в Украине началось отстранение от работы невакцинированных учителей и чиновников без сохранения зарплаты.

Также мы писали о том, что Ляшко рассказал, как будет работать"ковидная амнистия" для владельцев покупных сертификатов о вакцинации.