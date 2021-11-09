Минздрав уже разработал предарительный механизм "ковидной амнистии" для тех украинцев, которые купили фейковые сертификаты о вакцинации. Владельцам поддельных документов не придется лично общаться правоохраненителями, информацию можно будет передать в полицию через семейного врача.

Об этом в эфире ток-шоу "Свобода слова на ICTV" рассказал министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

Сейчас предложения Минздрава уже переданы в Министерство внутренних дел и Министерство юстиции.

По словам Ляшко если украинец, который купил поддельный сертификат о вакцинации, захочет получить настоящую прививку от коронавируса, он должен будет обратиться к семейному врачу и рассказать ему, где приобрел фейковый документ.

"Мы говорим именно о тех, кто купил и использует поддельный сертификат. Чтобы они пришли к своему семейному врачу, сообщили о поддельном сертификате, сообщили, где его взяли. Им сделают прививку, а семейный врач сообщит в Нацполицию о контактах того, кто выписал поддельный документ, чтобы дальше дело рассматривалось в суде", - сказал Ляшко.

Министр также добавил, что варианты применения "ковидной амнистии" находятся в процессе разработки, но предложенный МВД и Минюсту вариант не предусматривает анонимности.

Напомним, по информации Госпродпотребслужбы, в Киеве каждый десятый Covid-сертификат является фальшивым.

Также мы писали о том, что нардепам и журналистам запретили приходить в Раду без ковид-сертификатов или ПЦР-тестов.