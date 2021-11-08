В общежития КНУ им. Шевченко будут пускать только вакцинированных студентов или тех, у кого есть свежий результат теста на коронавирус.

Соответствующий приказ подписал ректор КНУ им.Шевченко Владимир Бугров в понедельник, 8 ноября. Документ оказался в распоряжении "Страны"

Напомним, что с понедельника, 8 ноября, тех, кто не прошел вакцинацию (хотя бы одной дозой) согласно перечню Минздрава, начнут отстранять от работы без сохранения зарплаты. Исключение, согласно приказу Минздрава, - те, кто имеет противопоказания к вакцинации и подтвердят это соответствующим медицинским заключением.

Приказ ректора КНУ имени Шевченко. Фото: "Страна"

Ранее "Страна" сообщала, что ректор Национального медицинского университета им. Богомольца Юрий Кучин прокомментировал скандал, связанный с якобы принудительной вакцинацией студентов под угрозой недопуска к занятиям или отчисления. Кучин назвал такую информацию ложной, а студенты без вакцинации смогут проходить обучение в онлайн-формате.

Также мы писали, что в МОЗ объяснили, кого и как будут отстранять от работы без сертификата о вакцинации с 8 ноября. В соответствии с приказом обязательными прививками против COVID-19 подлежат работники центральных органов исполнительной власти и их территориальных органов, сотрудники местных государственных администраций и их структурных подразделений, работники учебных заведений.