С сегодняшнего дня, 8 ноября, в Украине не допускаются к работе педагоги, воспитатели детских садов и представители нескольких других профессий, которые не вакцинированы от коронавируса. Эти ограничения не соответствуют трудовому Кодексу в части сроков.

Об этом рассказал глава Федерации профсоюзов Григорий Осовой в эфире "Украина 24".

"Мы здесь видим два обстоятельства: первое - это правовая часть этого вопроса. Об изменении существенных условий труда работников нужно предупреждать согласно статье 32 Кодекса законов о труде не позднее чем за два месяца до введения таких изменений. И поэтому введение обязанности работника провести вакцинацию или недопуск к работе входит в противоречие со статьей Кодекса о труде", - объяснил Осовой.

Кроме того, он напомнил о законе "Об обеспечении санитарно-эпидемиологического благополучия населения", в котором пятая статья включает в себя требования к общественным правилам. Он также отметил, что противопоставить такому нарушению можно закон, касающийся санитарно-эпидемиологического благополучия людей.

"Если наступает ковид, наступает пандемия, то вводятся особые режимы, вводятся правила поведения граждан в таких чрезвычайных условиях. Такие условия не только в Украине, но и во всем мире. Поэтому понятно, что власть пытается максимально стимулировать население к проведению вакцинации", - сказал Осовой.

По словам эксперта, с начала года значительно, в пять раз, выросло количество производственных работников, которые умерли от ковида. Среди них были и медики.

Напомним, в Австрии невакцинированным запретят посещать кафе, рестораны, парикмахерские и гостиницы.

Также сообщалось, что Коста -Рика решила ввести обязательную вакцинацию от коронавируса для детей от 5 до 11лет.