Состоялось селекторное совещание под председательством президента Украины Владимира Зеленского по вопросам коронавирусной пандемии и поддержке бизнеса в "красных" зонах карантина.

Об этом сообщает Офис Президента Украины в понедельник, 8 ноября.

На совещании поднимались вопросы распространения коронавируса в Украине, ход вакцинации, обеспечение больниц кислородом и поддержка бизнеса в условиях "красного" уровня эпидемической опасности.

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, тенденция к увеличению количества больных COVID-19 сохраняется: на прошлой неделе на пике заболеваемости было выявлено 27,3 тысяч новых случаев в сутки, а общее количество новых больных сохраняется две недели подряд на уровне 152 тысяччеловек.

В то же время, по словам главы правительства, можно говорить о некоторой стабилизации по показателю госпитализаций: 34,5 тысяч на прошлой неделе и 34,3 тысячи госпитализированных – неделей ранее.

В настоящее время 17 областей Украины находятся в "красной" зоне эпидемической опасности. В Херсонской области динамика несколько улучшается, что может позволить региону одним из первых выйти из "красной" зоны.

Денис Шмыгаль напомнил, что сегодня, 8 ноября, вступило в силу постановление правительства № 1096, согласно которому должны быть отстранены от работы невакцинированные против коронавируса представители некоторых профессий, в том числе педагоги и госслужащие. В учебных заведениях сейчас могут работать, в том числе офлайн, только 100-процентно вакцинированные преподаватели.

Секретарь СНБО Алексей Данилов акцентировал внимание на необходимости обеспечения стабильной поставки кислорода в столичные больницы. В Киеве сохраняется тенденция к росту числа больных коронавирусом.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко доложил Президенту о ходе вакцинации населения.

По словам Ляшко, всего в Украине уже вакцинировано 11,5 млн граждан, из них 8 млн человек – двумя дозами. Однако в эти выходные было зафиксировано уменьшение количества проведенных прививок в ряде областей, среди которых Житомирская и Одесская. Проводится проверка и выясняются причины, почему в этих регионах не работали отдельные пункты вакцинации.

Как рассказал глава Минздрава, студенты-медики активно привлекаются к работе в пунктах вакцинации, а интерны – еще и к работе с госпитализированными больными COVID-19.

Он также проинформировал, что с сентября Министерство проанализировало работу всех "ковидных" больниц, и сообщил, что на этой неделе медики получат надбавку в 300% за работу с больными COVID-19.

Виктор Ляшко рассказал, что в воскресенье Украина получила еще около 3 млн доз вакцины Moderna в рамках инициативы COVAX. Министр отметил в очередной раз важность вакцинации, ведь среди госпитализированных от COVID-19 - более 95% не привиты против коронавируса.

Министр также заверил в отсутствии дефицита кислорода в медучреждениях, где лечат больных коронавирусом. Несмотря на высокий уровень потребления, кислород стабильно поставляется во все больницы.

Владимир Зеленский отметил необходимость поддержки бизнеса, работающего в "красных" зонах. Министерство экономики Украины готовит соответствующий законопроект, в ближайшее время он будет подан в Верховную Раду.

В Офисе Президента сообщили, что в настоящее время в Украине работает 1400 мобильных групп Национальной полиции, которые осуществляют проверку наличия сертификатов вакцинации и отрицательных ПЦР-тестов в заведениях, массово посещаемых гражданами: торгово-развлекательных центрах, кафе, ресторанах и в общественном транспорте.

Ранее "Страна" сообщала, что с понедельника, 8 ноября, еще одна область - Волынская - вошла в красную зону карантина. Теперь максимальные карантинные ограничения введены в Киеве и еще 16 регионах нашей страны.

Также мы писали, что в "зеленой" зоне коронавирусного карантина в Украине не осталось ни одного региона. В "желтой" зоне - Закарпатская, Кировоградская области и Тернопольская область, которая ранее находилась в "оранжевой" зоне.