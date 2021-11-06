В Украине за прошлые сутки коронавирусом заразились 25 063 человека. 793 пациентов с Covid-19 умерли. Это антирекорд по смертям от коронавируса. Предыдущее максимальное количество летальных случаев было зафиксировано 26 октября, тогда сообщалось о 734 умерших.

Об этом свидетельствуют данные, обнародованные Минздравом в Facebook.

Общее число случаев коронавируса в Украине достигло 3 058 014. Из них 71 635 оказались летальными. Выздоровели 2 504 236 пациентов с ковидом.

Вчера было зафиксировано 25 063 новых зараженных. Из них 1 541 ребенок и 398 медиков. В больницы попали 5 057 человек. Выздоровели 11 817 пациентов. 793 человека умерли.

Кроме того, 5 ноября в Украине сделали 278 917 прививок от Covid-19. Первую дозу получили 183 294 человека, вторую - 95 623 человека.

Напомним, "Страна" писала о том, что в Украине сейчас в красной зоне карантина находятся 16 регионов, в том числе - Киев. А уже с понедельника Волынская область официально также переходит в красную зону карантина. Тогда регионов с локдауном станет уже 17.

Также мы рассказывали, что в понедельник Черкасская область также рискует перейти в красную зону коронавирусного карантина. Однако Госкомиссия по ТЭБ и ЧС такого решения еще не принимала. Кроме того, по прогнозам экспертов, в зоне риска - Харьковская область, она тоже может пополнить красную зону.