Если не принимать решительных шагов в борьбе с туберкулезом, смертность от него возрастет в 2 раза. Украина в этом случае не исключение. Такие прогнозы дают специалисты Всемирной организации здравоохранения на фоне влияния ковид-пандемии, о чем отмечалось на тематическом брифинге, который состоялся 5 ноября.

Об этом сообщает пресс-служба Центра общественного здоровья на своей странице в Facebook в понедельник, 7 ноября.

Так, в ЦОЗ объясняют, что одной из причин возрастания смертности при отсутствии лечения является схожесть симптомов COVID-19 и туберкулеза.

Для своевременного выявления туберкулеза и врачам, и пациентам, которые обращаются с жалобами на свое состояние, необходимо прислушиваться к симптомам более тщательно.

Нельзя медлить, если есть повышение температуры, длительный кашель, слабость. Напротив, нужно обратиться к семейному врачу и пройти дополнительные скрининги.

Лучше провести дополнительные обследования для исключения туберкулеза, чем допустить его разрушительное воздействие на организм.

Также важно помнить, что туберкулез – излечимое заболевание. Главное – регулярно принимать назначенные врачом препараты.

Ранее представители украинского Минздрава назвали самые распространенные мифы про туберкулез, которые порождают много лишнего и вредного.

Также напомним, что больные туберкулезом теперь могут лечиться у семейных врачей. Чтобы бесплатно получить помощь, нужно иметь электронное направление с соответствующим диагнозом, выданное врачом-фтизиатром.