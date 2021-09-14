Министерство здравоохранения опубликовало статистику заболеваемости туберкулезом в Украине за август. В последний месяц лета было зарегистрировано 1 622 случая туберкулеза.

Статистику привел Центр общественного здоровья Минздрава в инфографике.

Как видно из данных инфографики, из 1 622 случаев заболевания 1 228 новые, а у 279 человек случился рецидив. 25 пациентов возобновили лечение после перерыва. 69 пациентов начали повторное лечение после неудачного.

По статистике, среди больных туберкулезом больше горожан (984 человека; среди сельских жителей таких 523) и мужчин (1 048 человек; женщин - 459). При этом 291 больной имеет позитивный ВИЧ-статус.

Всего в августе 2021 от туберкулеза лечился 12 951 человек.

Ранее "Страна" приводила статистику, сколько украинцев заразились в августе ВИЧ. За август в Украине зарегистрировали 1244 новых случая ВИЧ-инфекции, у 324 людей диагностировали СПИД, а 163 человека умерли от СПИДа.

Мы также публиковали мифы и правдивые факты о туберкулезе, перечисленные Минздравом. Так, в отличие от представлений некоторых людей, туберкулез не передается через книги, предметы быта или рукопожатие, и им почти невозможно заразиться в кафе, супермаркете или общественном месте.