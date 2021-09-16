Медики разъяснили украинцам, может ли заниматься спортом человек, страдающий туберкулезом. Учитывая, что туберкулез истощает организм, к физической нагрузке нужно относиться очень осторожно, сообщают в Центре общественного здоровья при Минздраве.

Медики считают, что допустимость занятий зависит от формы туберкулеза, стадии выявления и этапа лечения.

Если туберкулез выявлен на ранних стадиях и пациент не имеет осложнений, допускаются устойчивые физические занятия. Например, легкая гимнастика, зарядка, йога. Но необходимо следить за тем, чтобы не напрягалась грудная клетка, не было одышки, слабости и учащенного сердцебиения.

Если по медицинским показаниям пришлось сделать паузу в тренировках, то возврат к ним должен быть постепенным. От медленных к более быстрым, от легких к более интенсивным. Чтобы не навредить себе, следите за ощущениями.

Дыхательные упражнения. Здесь есть свои нюансы. Как правило, они полезны для пациентов с плевритом - для улучшения дыхания. Но начинать их можно только после того, как в легких исчезнет жидкость.

В Минздраве рекомендуют выбирать подходящий вариант с учетом мнения своего врача.

Ранее "Страна" писала о том, что в Украине за август обнаружили более полутора тысяч случаев туберкулеза.

Также мы сообщали, что больные туберкулезом теперь могут лечиться у семейных врачей.