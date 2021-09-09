Безопасной дозы алкоголя не существует, предупреждают украинцев в Минздраве и отмечают особый вред спиртного для беременных женщин.

Фетальный алкогольный спектр нарушений (ФАСП) возникает, когда плод подвергается воздействию алкоголя в утробе матери. Этот термин охватывает весь диапазон возможных последствий воздействия алкоголя в пренатальном периоде: фетальный алкогольный синдром (ФАС) алкогольное расстройство нейроразвития (АРНР) врожденные дефекты, связанные с алкоголем (ВДПА).

Фетальный алкогольный синдром (ФАС) является одним из наиболее частых состояний среди детей с проблемами развития. По данным ВОЗ, у Украины - один из самых высоких в мире уровней распространения фетального алкогольного синдрома - 50 случаев на 10 000 человек. Это связывают с тем, что многие женщины считают "маленькие" дозы алкогольных напитков не вредными, особенно в последний триместр беременности.

Научно доказано, что алкоголь свободно проникает через плацентарный барьер и примерно через два часа попадает в кровь плода. Доза алкоголя, полученная эмбрионом, равна дозе, которую выпила женщина.

Алкоголь действует как тератоген (агент, который может нарушать развитие плода), повреждает клетки головного мозга, спинного мозга и других частей тела, а также нарушает их развитие в утробе матери. Злоупотребление алкоголем может привести к прерыванию беременности, преждевременным родам и рождению ребенка с низким весом.

Когда женщина беременна, ее действия могут влиять также и на ребенка. Потому, это особенно важно в настоящее время прекратить потребление любых алкогольных напитков, ведь даже маленькая доза спиртных напитков может нанести непоправимый вред.



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