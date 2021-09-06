Во время пандемии COVID-19 поход в салон красоты может обернуться трагедией. Но благодаря средствам индивидуальной защиты и простым эпидемическим правилам его можно сделать безопасным. Об этом украинцев предупредили медики Центра общественного здоровья при Минздраве Украины.

Медики напомнили рекомендации для посетителей и работников салонов красоты:

Перед началом смены работодатель замеряет температуру персонала. Администрация должна обучать работников пользоваться средствами индивидуальной защиты, правильно их утилизировать, соблюдать правила работы в период карантина;

После каждого посетителя проводится уборка и дезинфекция поверхностей, которых касался клиент руками: ручки дверей, кресло, полки, раковины мытья головы и тому подобное;

Прием посетителей осуществляется по предварительной записи. Это позволяет избежать скоплений, иметь время убрать и продезинфицировать поверхности и рабочие инструменты;

При входе в помещение должна быть зона для дезинфекции рук антисептическими средствами;

Между местами предоставляемых услуг должно быть расстояние не менее 1,5 м.

Если процедуры не касаются лица, то посетитель также должен быть в маске

Пренебрежение этими правилами может способствовать распространению вируса SARS-CoV-2 среди клиентов и работников заведения.

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