Медики напомнили украинцам о важности мытья рук, которое необходимо даже, если кисти были защищены перчатками. На руках живут разные микробы, которые могут быть потенциально опасными. От них может защитить элементарная гигиена рук - обработка антисептиком или мытье с мылом и водой, сообщает Центр общественного здоровья при Минздраве.

Руки могут стать факторами передачи возбудителей инфекций в таких случаях:

при уходе за одним пациентом, если манипуляции осуществляются сначала на одном участке кожи или слизистых оболочек больного, затем на другой;

при уходе за несколькими пациентами - если не обработать руки после осмотра одного пациента и сразу же перейти к другому;

при контакте с поверхностями, загрязненные микроорганизмами (фомитамы);

при контакте грязными руками с медицинским оборудованием.

Обязательно помните об обработке рук антисептиком:

перед контактом с пациентом;

до асептических (стерильных) процедур;

после контакта с биологическими жидкостями пациента или в случаях, когда есть риск такого контакта (если руки видимо чистые)

после контакта с пациентом;

после контакта с объектами внешней среды пациента (перила коек, манжетки, выключатели и т.п.), которые находятся рядом с ним.

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