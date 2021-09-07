Медики напомнили украинцам, в каких случаях не обойтись без мытья рук
Медики напомнили украинцам о важности мытья рук, которое необходимо даже, если кисти были защищены перчатками. На руках живут разные микробы, которые могут быть потенциально опасными. От них может защитить элементарная гигиена рук - обработка антисептиком или мытье с мылом и водой, сообщает Центр общественного здоровья при Минздраве.
Руки могут стать факторами передачи возбудителей инфекций в таких случаях:
- при уходе за одним пациентом, если манипуляции осуществляются сначала на одном участке кожи или слизистых оболочек больного, затем на другой;
- при уходе за несколькими пациентами - если не обработать руки после осмотра одного пациента и сразу же перейти к другому;
- при контакте с поверхностями, загрязненные микроорганизмами (фомитамы);
- при контакте грязными руками с медицинским оборудованием.
Обязательно помните об обработке рук антисептиком:
- перед контактом с пациентом;
- до асептических (стерильных) процедур;
- после контакта с биологическими жидкостями пациента или в случаях, когда есть риск такого контакта (если руки видимо чистые)
- после контакта с пациентом;
- после контакта с объектами внешней среды пациента (перила коек, манжетки, выключатели и т.п.), которые находятся рядом с ним.
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