Известный украинский медик Людмила Гончарова рассказала о пользе, казалось бы такого сверхкалорийного продукта как сало. Как выяснилось в разумных дозах сало может не только благотворно действовать на организм, но и служить протектором против онкологии.

Об этом врач-иммунолог рассказала в интервью РИА "Новости".

"Сало является структурным материалом для построения жиров, участвующих в нашем омоложении. Можно сказать, что наша молодость напрямую зависит от насыщенных жирных кислот, то есть сала", - сказала врач.



По словам врача, несмотря на высокую калорийность жиры, содержащиеся в сале не ведут к ожирению, а наоборот служит строительным материалом для гормонов, которые синтезируются из жира, участвует в формировании мембраны клетки и таким образом оказывает иммуномодулирующее действие.



"Это является защитой от вирусных инфекций, сало также защищает стенки сосудов", - уточнила Гончарова.

По ее словам, кислоты, из которых состоит сало, являются антиоксидантами и оказывают профилактическое противоопухолевое действие, а также улучшают обменные процессы (метаболизм - Ред.). Гончарова отмечает, что идея о том, что энергией для организма являются углеводы - миф, по-настоящему хорошо эту роль выполняет именно жир.

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