Ученые из Монреальского университета установили, что у людей, перенесших COVID-19 в легкой форме, после вакцинации удваивается уровень антител.

Об этом сообщает Newswise со ссылкой на опубликованные результаты исследования в журнале Scientific Reports.

Ученые установили, что у многих пожилых людей, перенесших COVID-19 в начале пандемии до сих пор сохраняется иммунитет, который хорошо защищает даже от штамма Дельта.

Поскольку большинство исследований посвящено оценке уровня антител у вакцинированных и переболевших COVID-19 в средней и тяжелой формах, канадские специалисты сосредоточились на сравнении иммунной защиты у трех групп: переболевших в легкой или бессимптомной форме, вакцинированных и переболевших в легкой форме и затем вакцинированных.



Исследование началось в 2020 году. В больнице Университета Лаваль ученые обследовали 32 взрослых канадца, у которых две-три недели назад диагностировали коронавирус в легкой форме.



В течение года ученые наблюдали у них изменения уровня антител по мере появления новых штаммов коронавируса. За это время некоторые пациенты прошли вакцинацию.



Данные сравнивали с контрольной группой не болевших COVID-19.



Результаты показали, что у вакцинированных Pfizer BioNTech или AstraZeneca, уровень антител был значительно выше, чем у инфицированных людей, а среди переболевших высокие титры дольше сохранялись у пожилых людей.

"У всех, кто был инфицирован, вырабатывались антитела, но у пожилых людей их было больше, чем у взрослых в возрасте до 50 лет. Через 16 недель после постановки диагноза антитела все еще присутствовали в их кровотоке", – рассказал один из руководителей исследования, профессор химического факультета Жан-Франсуа Массон.

В одном случае у переболевшего ранее мужчины после инфекции не было антител против штамма Дельта, а после вакцинации они выработались.

Ранее "Страна" сообщала, что ученые Калифорнийского Национального исследовательского центра приматов (США) и исследовательского института Ротмана в Торонто (Канада) провели исследования о влиянии коронавируса на мозг человека. Это открытие объясняет, почему коронавирус может приводить к продолжительным неврологическим симптомам.

Также мы писали, что в Великобритании исследователи из Университета Лидса выяснили, как часто заболевают коронавирусной инфекцией люди, которые не вакцинировались. Ученые заявили, что невакцинированные люди заболевают COVID-19 в среднем раз в полгода.