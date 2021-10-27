Американские ученые заявили, что точность сделанного ПЦР-теста на коронавирус зависит от того, в какое время суток было проведено тестирование.

Об этом сообщила пресс-служба Университета Вандербильта.

"Исследователи обнаружили, что вероятность получения точного положительного результата теста у людей в два раза выше в середине дня, а не ночью", - говорится в сообщении.

Причиной такой разницы эксперты называют естественный циркадный ритм - днем коронавирус активнее выделяет в инфицированных клетках вирусные частицы.

Результаты, как добавили специалисты, показывают, что вирусная нагрузка снижается после 20:00. Если люди решат пройти тестирование в это время, вероятность получения ложноотрицательного результата может быть выше.

"Проведение теста на Covid-19 в оптимальное время дня улучшает чувствительность теста и поможет нам точно диагностировать людей, которые могут быть инфицированы, но заболевание протекает бессимптомно", - заявили ученые.

Ранее мы рассказывали, что ученые установили длительность иммунитета у переболевших коронавирусной ифекцией.

Также сообщали, что специалисты назвали категорию людей, которым Сovid-19 не страшен.