Люди, которые болеют простудой или ОРВИ, не могут заразиться коронавирусом. Об этом рассказал завлабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта, член-корреспондент РАН, профессор Петр Чумаков в комментарии URA.ru.

"Человек, конечно, не заразится коронавирусом во время заболевания простудой или ОРВИ", - сказал ученый. Он объяснил, что болеющий человек не может одновременно заразиться другим вирусом, так как в организме вырабатывается интерферон - противовирусный белок, который защищает организм от вторичного заражения.

Впрочем, Чумаков уточнил, что вскоре после выздоровления, человек все же может заразиться ковидом. И так как он будет ослаблен первым заболеванием, то заражение коронавирусом может протекать тяжелее.

Напомним, главный санитарный врач Украины Игорь Кузин назвал три места, где украинцы чаще всего заражаются коронавирусом: это семья, профессиональные коллективы и заболевание за границей.

Как сообщала "Страна", в Украине штамм "Дельта" ускоряет пандемию. В стране наблюдается очередной мощный всплеск заболеваемости коронавирусом. Впервые с 15 мая Минздрав зафиксировал более 6 тысяч новых заболевших.

При этом новым характерным симптомом коронавируса в Минздраве называют расстройство желудочно-кишечного тракта. Также большинство больных, которые есть сейчас, имеют тяжелые поражения легких.