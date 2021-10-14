Проведенные в Швеции и Италии исследования показали, что антитела людей, перенесших коронавирусную инфекцию, постепенно снижаются в первые полгода. А затем остаются на одном уровне последующие 15 месяцев.

Об этом идет речь в статье на сайте научных исследований bioRxiv.org.

Для исследований было взято 188 образов крови у 136 пациентов, которые находятся на стадии выздоровления. Причем у них болезнь протекала в разной форме.

Ученые пришли к выводу, что количество антител достигало апогея на 15-28-й день после заражения. После чего

ответ антител IgG и титры нейтрализации плазмы постепенно снижались. Однако через полгода наступала стабилизация. Так, плазмонейтразирующая активность против вируса G614 сохранялась до 15 месяцев.

Ученые отметили, что средние нейтрализующие титры против бета-, гамма- и дельта-вариантов вируса в плазме, собранной на разных этапах выздоровления, были в 16 и 8 раз ниже, чем против G614.

Авторы исследования пришли к выводу, что иммунитет выздоровевшего человека против коронавируса в целом сохраняется длительное время. Однако распространение новых вариантов не гарантирует благоприятную перспективу и вызывает беспокойство.

Ранее "Страна" писала, что летом в Украине провели масштабное исследование антител к коронавирусу и выяснили, что они есть у 40% населения.

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