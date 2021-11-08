Президент США Джо Байден похвалил персонажа международной детской телепередачи "Улица Сезам" Большую желтую птицу за вакцинацию от коронавируса.

С выдуманным персонажем глава Белого дома виртуально пообщался в Твиттере.

6 ноября птица оставила сообщение, что привилась от COVID-19.

"Сегодня мне сделали вакцину от COVID-19! Мое крыло немного болит, но это придаст моему телу дополнительную защиту, которая сохранит здоровье меня и других", - гласит запись.

На нее отреагировал Байден.



"Молодец, Большая птица! Вакцинация – лучший способ обезопасить весь свой район", – прокомментировал пост американский лидер.





Однако "вакцинация" Большой птицы не у всех вызвала положительную реакцию. Так, сенатор-республиканец Тед Круз обвинил персонажа в "правительственной пропаганде", рассчитанной на маленьких детей.

Ранее "Страна" сообщала, что в конце октября в США из-за чрезвычайной ситуации разрешили применение вакцины от коронавируса Pfizer/BioNTech для детей в возрасте от 5 до 11 лет.

Также мы писали, что на днях апелляционный суд США приостановил обязательную вакцинацию от COVID сотрудников крупных компаний.