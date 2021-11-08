Байден читает Твиттер детского персонажа. Фото: easybranches.com

Президент США Джо Байден похвалил персонажа международной детской телепередачи "Улица Сезам" Большую желтую птицу за вакцинацию от коронавируса.

С выдуманным персонажем глава Белого дома виртуально пообщался в Твиттере.

6 ноября птица оставила сообщение, что привилась от COVID-19.

"Сегодня мне сделали вакцину от COVID-19! Мое крыло немного болит, но это придаст моему телу дополнительную защиту, которая сохранит здоровье меня и других", - гласит запись.

На нее отреагировал Байден.
 
"Молодец, Большая птица! Вакцинация – лучший способ обезопасить весь свой район", – прокомментировал пост американский лидер.

Скриншот из Твиттера Большой птицы
 
Однако "вакцинация" Большой птицы не у всех вызвала положительную реакцию. Так, сенатор-республиканец Тед Круз обвинил персонажа в "правительственной пропаганде", рассчитанной на маленьких детей.

Скриншот из Твиттера Теда Круза

Ранее "Страна" сообщала, что в конце октября в США из-за чрезвычайной ситуации разрешили применение вакцины от коронавируса  Pfizer/BioNTech для детей в возрасте от 5 до 11 лет

Также мы писали, что на днях апелляционный суд США приостановил обязательную вакцинацию от COVID сотрудников крупных компаний.

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