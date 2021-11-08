Минздрав Украины утвердил форму справки, которую медики будут выдавать украинцам, у которых есть временные или постоянные противопоказания к вакцинации от коронавируса.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения в своем Тelegram-канале.

Справку №028-1/о "Вывод врача о наличии противопоказаний к вакцинации против острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2" и инструкцию к ее заполнению утвердили по приказу Минздрава.

"Форма № 028-1/о заполняется на основании медицинских записей о состоянии здоровья пациента с учетом критериев, определяемых в соответствии с инструкциями по применению вакцин, решений НТГЭИ и "Перечня медицинских противопоказаний и оговорок к проведению профилактических прививок"", - сказано в сообщении.

Напомним, 28 октября Минздрав утвердил список противопоказаний к вакцинации от коронавируса. Подтверждающий документ можно будет сгенерировать в "Дие".

Также сообщалось, что всего в списке 16 противопоказаний к вакцинации от ковида, все они считаются основаниями для освобождения от прививки. Но действуют только в случае если нет других вакцин, на которые противопоказания не распространяются.