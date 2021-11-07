7 ноября детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) доставил в Украину 2 930 300 доз мРНК-вакцины от COVID-19 производства компании Moderna в рамках инициативы Covax.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства охраны здоровья Украины.

В настоящее время 11 млн украинцев получили по крайней мере одну дозу вакцины от COVID-19. Глава Минздрава Виктор Ляшко полагодарил международных партнеров за системную поддержку и совместное стремление победить пандемию.

Всего в рамках COVAX, вместе с этой поставкой, ЮНИСЕФ доставил 7 415 810 доз вакцин различных производителей (Pfizer, Moderna, AstraZeneca и Sinovac).

"Вакцинированные в 5 раз реже заражаются и имеют более чем в 10 раз более низкий риск госпитализации, чем непривитые. Согласно новейшему опросу, проведенному ЮНИСЕФ, 42% украинцев, которые еще не вакцинировались, готовы привиться – это обнадеживающе. Пожалуйста, получите защиту сейчас", – сказал глава представительства в Украине Мурат Шахин.

Как писала "Страна", уже с 8 ноября невакцинированных чиновников и учителей оставят без работы и зарплат. Тех, кто не прошел вакцинацию хотя бы одной дозой начнут отстранять от работы без сохранения зарплат. Исключение, согласно приказу Минздрава, - те, кто имеет противопоказания к вакцинации и подтвердят это соответствующим медицинским заключением.