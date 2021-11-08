В Греции, где для непривитых от Сovid-19 действует ряд ограничений, антипрививочники давали взятки врачам, чтобы те вкололи им физраствор вместо вакцины и они смогли получить ковид-сертификат. Однако медики все равно кололи им настоящие вакцины.

Об этом сообщает Keep Talking Greece.

В Греции антипрививочники, желая получить ковид-сертификат, платили медработникам примерно по 400 евро (около 12 тыс. гривен),чтобы те вкололи им физраствор под видом вакцины от коронавируса. Однако медики, боясь ответственности перед государством, хоть и брали деньги, но укол все равно делали настоящей вакциной.

Издание уточняет, что проверить, получили ли антивакцинаторы укол настоящей вакциной, антиваксеры могут сдав тест на антитела. И если им сделали прививку без их согласия, то смогут подать в суд на врачей. Но вряд ли они будут это делать - ведь тогда придется признаться суду, что они дали взятку ради поддельного ковид-сертификата.

Напомним, в аэропорту "Борисполь" полицейские выявили 17 поддельных COVID-сертификатов у граждан.

Также сообщалось, что с 8 ноября в Украине не допускаются к работе педагоги, воспитатели детских садов и представители нескольких других профессий, которые не вакцинированы от коронавируса.