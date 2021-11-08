Издатель выходящей в Киеве еженедельной англоязычной газеты Kyiv Post Аднан Киван заявил, что с 8 ноября проект закроется "на короткое время". Причины такого решения не называются.

Сообщение появилось на сайте газеты вечером в понедельник.

"Да благословит нас всех Бог. Мы надеемся, когда-нибудь газета откроется, будет больше и лучше. Я благодарю всю команду Kyiv Post и Брайана Боннера за его службу Украине и независимую журналистику в течение последних 25 лет", - сказал Киван.

Брайан Боннер, главный редактор Kyiv Post, заявил, что уйдет в отставку после закрытия газеты и сохранения ее архивов. Боннер поблагодарил Кивана в ответ "за эту сильную поддержку с тех пор, как он купил издание".

Как написала в Фейсбуке редактор издания Анна Миронюк, утром в понедельник всей редакции объявили о немедленном закрытии газеты и блокировали доступ к ее сайту. Она опубликовала совместное заявление сотрудников газеты. В нем сообщается, что еще три недели назад Киван анонсировал планы расширить Kyiv Post и запустить украиноязычное медиа под брендом издания.

"Тогда эта новость, а также назначение на руководящий пост человека, связанного с владельцем, стали неожиданностью для редакции. Мы видели риски в выбранном Аднаном Киваном формате расширения издания и расценивали это как вмешательство в редакционную политику. Попытка коллектива сберечь независимость Kyiv Post вызвала сопротивление владельца. Мы считаем прекращение работы издания и увольнение коллектива расплатой Аднана Кивана. Он официально заявил о планах реорганизовать Kyiv Post и перезапустить его уже через месяц с новой командой. Мы считаем, что таким образом владелец избавляется от неудобных, честных и принципиальных журналистов", - говорится в заявлении.

Авторы заявления также рассказали, что коллектив предложил владельцу продать газету или передать торговую марку Kyiv Post в руки редакции. Однако Киван не согласился.

Первая и наиболее популярная англоязычная газета Украины Kyiv Post была основана в 1995 году американским гражданином Джедом Санденом. В эпоху независимости изданием владел миллиардер из Пакистана Мохаммад Захур (известный как муж певицы Камалии). В 2018 году он продал Kyiv Post одесскому миллионеру-застройщику сирийского происхождения Аднану Кивану.

В том же году главная англоязычная газета Украины заявляла об угрозе закрытия, если власти примут закон об украинизации.

В начале октября "Страна" сообщала, что в Минске закрылось представительство газеты "Комсомольская правда".