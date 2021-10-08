Сегодня, 8 октября, Нобелевский комитет объявил о присуждении Премии мира. Ее получили главный редактор оппозиционной российской "Новой газеты" Дмитрий Муратов (в прошлом журналист "КП" - Ред.) и филиппинская журналистка и писательница Мария Ресса.

"За их усилия по защите свободы выражения мнений, которая является предпосылкой демократии и прочного мира", - говорится в подписи к сообщению об этом.

В своем обосновании Нобелевский комитет сообщил, что премия вручена "за их смелую борьбу за свободу слова на Филиппинах и в России".

В частности говорится, что Дмитрий Муратов, на протяжении десятилетий защищал свободу слова в России во все более сложных условиях. В 1993 году он был одним из основателей независимого издания "Новая газета".

Напомним, ранее лауреатом Нобелевской премии по литературе 2021 года стал писатель из Танзании.

В период 1990-2000-х годов он написал романы "Рай" (1994), "У моря" (2001), "Дезертирство" (2005).

Награду присудили "за бескомпромиссное и сострадательное погружение в последствия колониализма и судьбу беженцев в пропасти между культурами и континентами".

А Нобелевскую премию - 2021 по физике вручили за прогноз по глобальному потеплению на планете.