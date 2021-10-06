В текущем году Нобелевскую премию по химии присудили ученому из Германии Беньямину Листу и его американскому коллеге Дэвиду Макмиллану за "развитие асимметрического органокатализа".

Об этом сообщает пресс-служба Нобелевского комитета в среду, 6 октября.

"Строить молекулы - сложное искусство. Бенджамин Лист и Дэвид Макмиллан удостоены Нобелевской премии по химии 2021 года за разработку нового точного инструмента для молекулярного конструирования: органокатализа. Это оказало большое влияние на фармацевтические исследования и сделало химию более экологичной", - сказано в сообщении.

Как сказано в пресс-релизе, катализаторы, являются фундаментальным инструментом для химиков, но исследователи долгое время считали, что в принципе доступны только два типа катализаторов: металлы и ферменты. Бенджамин Лист и Дэвид Макмиллан удостоены Нобелевской премии по химии 2021 года, потому что в 2000 году они, независимо друг от друга, разработали третий тип катализа. Это называется асимметричным органокатализом и основывается на небольших органических молекулах.

"Эта концепция катализа настолько же проста, насколько и гениальна, и факт в том, что многие люди задавались вопросом, почему мы не думали об этом раньше", - сказал Йохан Аквист, председатель Нобелевского комитета по химии.

Оба лауреата 1968 года рождения. Лист является главой одного из научных институтов, входящих в Общество научных исследований имени Макса Планка в Германии. Макмиллан - профессор Принстонского университета.

Напомним, Нобелевскую премию по медицине и физиологии присудили Дэвиду Джулиусу и Ардему Патапутяну за открытие рецепторов температуры и прикосновений.

Также сообщалось, что Нобелевскую премию по физике получили исследователи за прогноз по глобальному потеплению.