В текущем году Нобелевскую премию по медицине и физиологии присудили Дэвиду Джулиусу и Ардему Патапутяну за открытие рецепторов температуры и прикосновения.

Об этом сообщается на официальном сайте Нобелевского комитета.

"Наша способность ощущать тепло, холод и прикосновения необходима для выживания и лежит в основе нашего взаимодействия с окружающим миром. В повседневной жизни мы принимаем эти ощущения как должное, но как возбуждаются нервные импульсы, чтобы можно было почувствовать температуру и прикосновение? Этот вопрос и решили лауреаты Нобелевской премии этого года" - сказано в сообщении.

До открытий вышеупомянутых ученых, не было понимания того, как нервные импульсы человека реагируют на температуру и прикосновения. Исследования, в основе которых лежат открытия ученых, нацелены на разработку методов лечений разных болезненных состояний, в том числе и хронической боли.

Отметим, что Нобелевская премия - одна из наиболее престижных международных премий, ежегодно присуждаемая за выдающиеся научные исследования, революционные изобретения или крупный вклад в культуру или развитие общества.

Напомним, в Швеции опубликовали секретные данные архивов, как Солженицын получил Нобелевскую премию по литературе.

Также сообщалось, что Рамзана Кадырова выдвинули на Нобелевскую премию мира.