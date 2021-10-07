Шведская академия в Стокгольме назвала имя лауреата Нобелевской премии по литературе 2021 года. Им стал танзанийский писатель Абдулразак Гурна. В период 1990-2000-х годов он написал романы "Рай" (1994), "У моря" (2001), "Дезертирство" (2005).

Награду присудили "за бескомпромиссное и сострадательное погружение в последствия колониализма и судьбу беженцев в пропасти между культурами и континентами".

Известно, что Абдулразак Гурна родился в 1948 году в Занзибаре (ныне Танзания - Ред.) в семье мусульман арабского происхождения. В 1968 году, в связи с антиарабскими настроениями на Занзибаре, переехал в Великобританию, где продолжил учёбу. С 1980 по 1982 год читал лекции в Университете Байеро в Нигерии. В 1982 году защитил докторскую степень в Кентском университете в Великобритании. В 1985 году был принят на место преподавателя в и прочитал курс лекций, посвященный постколониальной литературе и творчеству писателей диаспор, прежде всего выходцев из колоний Великобритании на востоке Африки, Индии и Карибских островов.

Сейчас Гурна в звании профессора возглавляет аспирантуру на кафедре английского языка в Кентском университете.

Ранее "Страна" писала о том, что Нобелевскую премию по химии получили ученые из ФРГ и США, которые сделали науку более экологичной.

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