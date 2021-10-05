Во вторник, 5 октября, были объявлены победители Нобелевской премии по физике в 2021 году. Ими стали трое исследователей.

Об этом сообщает пресс-служба Нобелевского комитета в Twitter-аккаунте.

В текущем году награду в области физики присудили за исследования сложных физических систем, в том числе климата. Лауреатами стали японец Сюкуро Манабе, немец Клаус Хасселман и итальянец Джорджио Париси.

Манабе и Хассельман были награждены с формулировкой "За физическое моделирование климата Земли, количественную оценку изменчивости и надежное прогнозирование глобального потепления".

В свою очередь Париси получил награду "За открытие взаимодействия беспорядка и флуктуаций в физических системах от атомных до планетарных масштабов".

Напомним, днем ранее мы писали, что Нобелевскую премию по медицине и физиологии присудили Дэвиду Джулиусу и Ардему Патапутяну.

Также "Страна" писала, что в прошлом году Нобелевскую премию по физике присудили за исследования черных дыр.

Кроме того, мы подробно рассказывали, за что в прошлом году ученые получили Нобелевские премии.