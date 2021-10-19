Испанская ежедневная газета "La Razón" в своем материале описала последние "успехи" президента Владимира Зеленского в Украине, который недавно засветился в офшорном скандале. В статье указывается, что глава государства превращается в диктатора.

Об этом говорится в аналитическом материале газеты посвященном проблемам Украины.

В издании пишут, что последние несколько недель были очень драматичными для Украины, "где Зеленский в одночасье стал кем-то вроде диктатора".

Журналисты напомнили несколько событий, который произошли в наше стране за это время. Среди них, новость о покушении на помощника президента Сергея Шефира, о чем также скандал с "Досье Пандоры".

Также в материале говорится, что по поручению президента отстранили от должности председателя парламента Дмитрия Разумкова, после чего его место занял первый вице-спикер Руслан Стефанчук.

Кроме того, журналисты напомнили о смерти нардепа Антона Полякова, который, как они указали, "неожиданно скончался от передозировки наркотиков".

"Есть много экспертов, которые уже выразили обеспокоенность по поводу все более жесткого контроля Зеленского в Украине. По словам одного из самых влиятельных олигархов страны Игоря Коломойского, бывший актер, чье комедийное телешоу шло несколько лет, ставший нынешним президентом, обещал остаться у власти только на один срок, но теперь кажется, что он явно меняет правила игры.

Он уже обошел некоторых из своих политических соперников, наложив "санкции" на некоторых из них и на определенные СМИ. Он также протолкнул в парламенте принятие противоречивого "антиолигархического" законопроекта, направленного против его предшественника, бывшего президента Петра Порошенко. А теперь, уволив председателя Верховной Рады, он пытается превратить Украину из парламентско-президентской республики в простую президентскую.

Голосование в украинском парламенте действительно интригует, потому что Зеленский, недавно обвиненный в причастности к перечислению 40 миллионов долларов, сделанных в 2012 году из структур, связанных с Коломойским, как полагают, пытается назначить досрочные президентские выборы, чтобы сохранить свои полномочия (опросы показывают что более половины украинцев не намерены голосовать за него в 2024 году).

И если президент уйдет в отставку для будущего переизбрания, председатель Верховной Рады станет новым временным главой государства, так что это может быть причиной свержения не очень лояльного Разумкову и его замена знакомым Зеленского еще со времен, когда он был студентом университета (речь идет о Стефачуке - Ред.).

Последние голосования в украинском парламенте подтвердили, что партия "Слуга народа" раскололась. Им нужны были голоса других фракций, несмотря на то, что президентская партия имеет комфортное большинство, поэтому Зеленский ускоряет создание собственной "вертикали власти", которая может стать сильнее, чем у любого из бывших украинских президентов. Если это произойдет, крах демократического эксперимента может стать серьезным и болезненным ударом для Запада, который рассматривает Украину как "историю успеха" на постсоветском пространстве, где либеральные институты еще могут пустить корни", - пишет издание.

Напомним, ранее в Forbes написали о провалах Зеленского.

Кроме того, ранее "Страна" писала, как после публикации "досье Пандоры" новый офшорный скандал ударит по президенту и его окружению.