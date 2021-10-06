"Страна" опросила депутатов парламента, нужно ли Зеленского привлекать к ответственности за схемы с офшорами.

Глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко считает, что не нужно заводить уголовное производство на Зеленского за офшоры. Правда, аргументировать свою позицию, глава партии не смог.

Глава партии "Слуги народа" Александр Корниенко. Фото: Фейсбук

Его коллега по фракции Даниил Гетманцев утверждает, что то расследование, которое было "не содержит правонарушения".

Нардеп Даниил Гетманцев. Фото: Фейсбук

А вот депутат от "Европейской Солидарности" Алексей Гончаренко заявил, что Зеленского нужно привлечь к ответственности.

"Офшоры сами по себе — это политическая ответственность, а уголовная — грязные "Приватбанка"", — откровенно сообщил Гончаренко.

Нардеп Алексей Гончаренко. Фото: Фейсбук

Депутат от ОПЗЖ, бывший судья Конституционного суда Василий Нимченко сообщил, что, по его мнению, в действиях Зеленского "есть признаки, квалифицирующийся уголовно наказуемые общественно опасные деяния".

Нардеп Василий Нимченко. Фото: Фейсбук

Депутат от партии "Батькивщина" Вадим Ивченко говорит, что если средства на офшорах Зеленского отмывались с "Приватбанка", то "должны начинаться процедуры согласно антикоррупционного законодательства".

Напомним, в мире разгорелся грандиозный скандал после публикации расследования "Pandora Papers". В нем рассказывается, в частности, как президент Украины Владимир Зеленский уходил от налогов через офшорные компании. "Страна" подробно писала, что говорится в досье об офшорных активах Владимира Зеленского.

Мы также рассказывали, о чем идет речь в расследовании офшоров Зеленского журналистов "Слидство.info".