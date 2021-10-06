Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия не видит ничего плохого в офшорных компаниях. Он признался, что ранее у него было несколько таких проектов, а сейчас офшорной компанией владеет его жена.

Об этом парламентарий рассказал во время брифинга, комментируя новый офшорный скандал, связанный с президентом Владимиром Зеленским.

"Я еще не посмотрел, честно говоря. Ну, там же история, которой 9 лет уже, когда это было в бизнесе. Я не вижу, честно говоря... Офшоры - это две вещи.. У меня, кстати, много было офшоров. Я это открыто в декларации даже показал. Сейчас на жене один офшор с Сейшел. Это нормальный процесс", - заявил Арахамия.

Он пояснил, что в офшорах главная положительная сторона - это их международная юрисдикция. По словам Арахамии, почти весь "топ-100" миллиардеров мира владеет оффшорными фирмами, на которых хранится какое-то имущество, которое может быть защищено "благодаря британскому праву, например".

А вот негативный момент - это "потенциально какие-то манипуляции с налогами, с чем надо бороться".

Также глава "слуг" в парламенте заявил, что его фракция приняла "антиофшорный" закон №1210, который заработает 1 января. Его суть в том, что людям не надо будет избавляться или скрывать офшоры, а можно будет официально показать эти фирмы и платить налоги в Украине.

Напомним, Международный консорциум журналистов-расследователей опубликовал "Досье Пандоры". Основываясь на самой масштабной в истории утечке файлов из офшоров, они выявили секретные сделки и скрытые активы более 330 политиков, высокопоставленных чиновников и звезд шоу-бизнеса в более чем 90 странах.

В списке фигурируют данные о Владимире Зеленском, речь идет о том, как будущий глава государства прятал доходы в офшорах, а также был связан со скандальным украинским олигархом Игорем Коломойским.

"Страна" публиковала ключевые выводы об аналогичном расследовании украинских журналистов.

Между тем в Офисе президента заявили, что руководство страны пока не будет реагировать на скандал с офшорами президента.

Также мы разбирались, как новый офшорный скандал ударит по президенту и его окружению. Помимо компаний, которые Зеленский и его семья декларировали официально, в офшорах, как оказалось, действуют и менее публичные фирмы. С которых окружение президента - и не исключено, что и он сам - продолжают получать теневые доходы.