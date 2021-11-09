Послы стран Евросоюза в Украине и посол Великобритании Мелинда Симонс выразили обеспокоенность в связи закрытием англоязычного издания Kyiv Post, владельцем которого является бизнесмен Аднан Киван.

Об этом послы написали в Тwitter.

"Грустно слышать о закрытии Kyiv Post. Это был первый англоязычный источник для большинства иностранцев - сегодня Украина рискует потерять это, с последствиями", - написал посол ЕС в Украине Матти Маасикас.

"Kyiv Post был со мной все эти годы в Украине, меня беспокоит, что газету закрыли, а всю редакцию убрали", - заявила посол Германии в Украине Анка Фельдгузен.

"Kyiv Post был закрыт. Это один из сильнейших в мире источников новостей и аналитики об Украине. Свободные и независимые СМИ в Украине нуждаются в защите на нескольких фронтах. Печальный день", - сообщил посол Швеции в Украине Тобиас Тиберг.

"Удивлена ​​внезапным решением закрыть газету KyivPost, которая была примером независимой журналистики на протяжении 25 лет и играла важную роль в поддержке реформ и демократии в Украине. Не хороший день для независимых медиа. Надеюсь, издание скоро вернется", - написала посол Великобритании Мелинда Симмонс.

Телеграм-канал "Политика страны" комментирует заявления послов:

"Тут стоит отметить две важные вещи.

1. Киван - известный одесский застройщик, жизнь которого проходит в сплошном "решалове" с действующей на данный момент властью. В том числе и с Зеленским, с которым Киван установил особо тесные отношения. При этом Kyiv Post часто публиковала статьи на чувствительные для Зе темы вроде офшорного скандала. Поэтому совершенно очевидно, что закрытие Киваном издания (с его возможным перезапуском, но уже с другой командой) - это услуга, оказанная Киваном Зеленскому. Оказанная, возможно, после прямого указания с Банковой. То есть - классическая для Украина схема давления власти на медиа через его инвесторов. Поэтому возмущение по поводу попрания свободы слова в данном случае вполне уместно.

2. При всем при этом ещё раз продемонстрировано двуличие западных послов, которые в упор не замечают куда более вопиющие факты уничтожения свободы слова в Украине - через внесудебные расправы над СМИ при помощи санкций СНБО. Которые, в отличие от ситуации с Kyiv Post, связаны не с решениями частного инвестора (который формально волен сам определять - финансировать ли ему издание дальше или нет), а с антиконституционными действиями государства. Но блокирование СМИ через санкции СНБО послов никак не интересует", - говорится в сообщении.

Напомним, в 2018 году Kyiv Post заявила об угрозе закрытия, если примут закон об украинизации.

Также сообщалось, что Kyiv Post заявила о закрытии с 8 ноября 2021 года. Коллектив заявил о давлении издателя.