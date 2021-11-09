Известный украинский педиатр Евгений Комаровский, который недавно заявил, что Владимир Зеленский перед выборами его использовал для пиара, назвал ошибкой решение публично поддержать действующего президента на выборах 2019 года.

Об этом доктор заявил в ходе интервью журналисту Дмитрию Гордону, видео обнародовано в Youtube (смотреть с 38:28).

"Так это и была наша с тобой дурная ошибка. Мы с тобой лоханулись и 73% (украинцев, которые поддержали Зеленского на выборах - Ред.) точно так же лоханулись. Потому что нам было важно, чтобы это не была команда (предшественника Зеленского, Петра - Ред.) Порошенко. Мы лохи. Реальные. Я чувствую себя виноватым. Но у меня не было выбора на тот момент. Не было", - сказал Комаровский Гордону.

Кроме того, Комаровский считает, что Зеленский должен сдержать свое обещание - идти в президенты на один срок.

"Я не понимаю, что должно произойти с мужчиной, чтобы он даже задумался над тем, чтобы нарушить обещание, которое он дал миллионам людей. Если ты сказал: "Я иду на один срок...". Но мы же сейчас видим, что явно зачищается информационное поле (под выборы - Ред.), что выясняются отношения со всеми, кто только вякнул... Это же очевидные вещи. Это неправильно", - добавил доктор.

Напомним, после отставки Дмитрия Разумкова с поста председателя Верховной Рады появился слух о создании им собственного политпроекта с участием Евгения Комаровского и Дмитрия Гордона. Однако стороны это отрицают.

Также мы писали, что новые опросы показывают, что рейтинг президента обвалился почти на 10%.