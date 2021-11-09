В 2022 году управлением пассажирскими железнодорожными перевозками в Украине займется национальный оператор железных дорого Германии - компания Deutsche Bahn DB Engineering&Consulting, у которой уже есть подобный опыт в Казахстане. Об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков на форуме о Большом строительстве во вторник, 9 ноября.

"По плану мы передаем пассажирские перевозки в управление Deutsche Bahn Consulting со следующего года... напомню, что у Deutsche Bahn есть такой опыт в Казахстане и он довольно успешный", - сказал он.

Сейчас немецкая компания реализует первую фазу совместного сотрудничества - предоставление консультационных услуг.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, в ближайшие два года "Укрзализныця" закупит 500 пассажирских вагонов.

"В этом году УЗ получит 20 новых спальных вагонов - первые из анонсированной сотни. В планах - за два последующих года построить еще 500 таких вагонов. Это современные 500 наших украинских купейных вагона, за которые не стыдно", - сказал Зеленский и добавил, что "Укрзализныця" сейчас закупает пригородные поезда для проекта City Express.

Напомним, "Укрзализныця" вместе с национальным оператором железных дорог Германии Deutsche Bahn AG и компанией DB Engineering & Consulting GmbH подписали меморандум о сотрудничестве в феврале 2020 года еще при участии Алексея Гончарука, который на тот момент возглавлял украинское правительство.

Тогда представители немецкой компании Deutsche Bahn говорили, что намерены оказывать лишь консультативные услуги Укрзализныце.

Также "Страна" подробно разбиралась, как и зачем правительство передает в управление стратегическую инфраструктуру Украины.