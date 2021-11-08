В вагоне "Укрзализныце" премиум-класс изнутри все украшено позолотой, расположен большой обеденный стол, двуспальная кровать и душевая кабина. Билет в такой вагон, чтобы добраться из Киева в Одессу, стоит 24 тысячи гривен и выдается сразу с 1 по 12 место (билет в купе на поезд УЗ "Киев-Одесса" стоит около 600 гривен).

Вагон показал украинский телеведущий Дмитрий Комаров в своей программе "Мандруй Україною".

Для того, чтобы проехать с роскошью из столицы к морю придется потратить 24 тысячи гривен. Внутри такой вагон выглядит очень нарядно - весь в позолоте, с канделябрами и мягкой мебелью. В распоряжении путешественников премиум-класса будет большая столовая, с сервированным обеденным столом с белой скатертью.

В вагоне люстры, канделябры, поверхности покрытые позолотой. В нем также есть спальня. "Тут санузел лучше, чем в квартирах", - не удержался от комплиментов ведущий.

Проводники сообщают, что в вагоне даже можно оказывать массажные услуги. Только массажиста придется привести с собой.

Кроме того, в вагоне есть спальное отделение и в нем стоит настоящая двуспальная кровать, небольшой письменный стол с мягким креслом и настольной лампой. По словам проводницы, постельное белье в этом вагоне самостоятельно сдавать не нужно.

Уборная в вип-вагоне выглядит не так, как в обычных вагонах - здесь есть не только унитаз и раковина, но и душевая кабина и белые полотенца.

Кроме того, в вагоне премиум-класса есть кухня - с кофемашиной, электрической плитой, духовкой, холодильником и микроволновкой.

Напомним, из Мукачево в Будапешт со 2 ноября снова можно доехать на поезде.

Также сообщалось, что "Укрзализныця" возглавила список самых убыточных государственных компаний.