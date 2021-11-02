"Укрзализныця" со вторника, 2 ноября, возобновляет курсирование поезда №33/34 "Мукачево - Будапешт". Купить билет на него можно только в кассах на вокзалах.

Об этом в Telegram-канале сообщает пресс-служба компании.

Поезд будет курсировать ежедневно. Отправление из Мукачево заявлено в 12:30. Прибытие в венгерскую столицу - в 18:37. Из Будапешта состав будет выезжать в 07:23. Прибытие в Мукачево - в 15:30. Состав едет через Чоп и Захонь.

Продажа билетов на этот поезд уже открыта, но купить их можно только в кассах на вокзалах.

Напомним, "Страна" писала о том, что с 21 октября в Украине вступили в силу новые карантинные ограничения, вызванные очередным всплеском коронавирусной инфекции. Для посадки в поезд пассажир может показать проводнику международный или внутренний COVID-сертификат или иностранный COVID-сертификат о прививках вакцинами, которые включены ВОЗ в перечень разрешенных для использования в чрезвычайных ситуациях. Также принимаются негативные результаты теста на коронавирус.

Также мы сообщали, что "Укрзализныця" возглавила список самых убыточных государственных компаний.