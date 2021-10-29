Начиная с воскресенья, 31 октября, поезда "Укрзализныци" начнут курсировать по зимнему времени. Время отправления и прибытия в билетах указано с учетом перевода часов.

Об этом сообщает пресс-служба "УЗ".

В ночь с субботы на воскресенье, 31 октября, Украина переходит на зимнее время (на час назад). Поезда также будут курсировать по зимнему времени и время отправления и прибытия поездов указывается с учетом перевода часов.

"В билетах на поезда формирования Укрзализныци указан уже откорректированный график движения пассажирских и пригородных поездов. Поэтому путешественникам, которые запланировали поездки на этот выходной день, а также встречающим на вокзале друзей или гостей, следует быть внимательными и вовремя привести в соответствие время своих часов", - предупредили в "УЗ".

Ранее "Страна" подробно разбиралась, почему в Евросоюзе решили отказаться от перевода часов, когда это произойдет и подходит ли такой формат Украине. Дискуссии о том, чтобы перестать переводить часы идут как в Европе, так и в Украине.

Также сообщалось, что спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук хочет отменить сезонный перевод стрелок часов.