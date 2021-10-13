В "Укрзализныце" заявляют о проблемах со своевременным отправлением пассажирских и грузовых поездов. Причиной стали забастовки железнодорожников в отдельных локомотивных депо.

Об этом сообщила пресс-служба "Укрзализныци".

""Укрзализныця" принимает все меры, чтобы стабилизировать ситуацию с перевозками. Перебои вызвала так называемая "итальянская забастовка" в отдельных локомотивных депо, из-за чего возникли проблемы со своевременным отправлением пассажирских и грузовых поездов. Общество отмечает, что указанная забастовка не имеет ничего общего с борьбой за права и блага железнодорожников, а ее цель - дестабилизировать работу отрасли и оказать давление на руководство компании в интересах определенных бизнес-групп", - пишется в сообщении.

Согласно объяснением "Укрзализныци", в результате действий малочисленных профсоюзов большая бизнес-группа пытается отменить решение о повышении тарифов на грузовые перевозки, сорвать программу обновления грузовых вагонов, которая предусматривает ликвидацию с путей металлолома, и добиться отмены решения о пересмотре долгосрочных контрактов на грузовые перевозки.

Напомним, 12 октября сотрудники "Укрзализныци" начали итальянскую забастовку. По словам главы независимого профсоюза "Укрзализныци" Александра Скибы, подвижной состав разваливается, железнодорожники работают в нечеловеческих условиях за мизерные зарплаты. Однако, никакой реакции ни от руководства УЗ, ни от властей нет.

Ранее работники "Укрзализныци" показали "Стране", в каком состоянии находятся огнетушители в вагонах. По словам одного из сотрудников предприятия, средства для борьбы с пожарами не пригодны для тушения огня.