В Украине сегодня могут начаться перебои с железнодорожным пассажирским сообщением. И от 8 до 10 поездов могут не выйти из депо, поскольку сотрудники "Укрзализныци" начинают итальянскую забастовку.

Об этом сообщил глава независимого профсоюза "Укрзализныци" Александр Скиба.

"В 12:30 работники "Укрзализныци" начинают итальянскую забастовку. Или "работу по инструкции", когда весь персонал выходит на работу, но выполняет лишь те действия, которые не противоречат технике безопасности и должностным инструкциям. А так как с этим в "Укрзализныце", мягко говоря, есть проблемы, работа фактически будет заблокирована", - заявил Скиба.



Он рассказал, что к акции присоединяются 6 депо на Южной железной дороге, 3 депо на Юго-Западной, останавливается Львовское западное депо, планируют подключиться работники Приднепровской ветки.



"Мы уже много раз писали обращения на Кабмин, и на СБУ - подвижной состав разваливается, железнодорожники работают в нечеловеческих условиях за мизерные зарплаты. Но никакой реакции ни от руководства УЗ, ни от властей нет. Поэтому вся надежда на акцию протеста", - сказал Скиба.



По его словам, железнодорожники просто не выпустят из депо составы, техническое состояние которых вызывает вопросы.

"Сегодня не выйдет на рейсы 8-10 составов", - сообщил Скиба.

Это значит, что с вокзалов не сможет отправиться до 10 пассажирских поездов, но непонятно, в каких именно направлениях.



Также пока неизвестно, как долго продлиться итальянская забастовка и какими будут ее масштабы. Скиба не исключает, что могут заблокировать все пассажирское ж/д сообщение по стране, передает Телеграм-канал "Политика "Страны".

Напомним, зимой железнодорожники вышли на протест против массовых нарушений их трудовых прав.

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