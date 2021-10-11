В Министерстве инфраструктуры Украины не смогли дать ответ на вопрос о том, кто рекомендовал кандидатуру экс-журналиста и бывшего нардепа Сергея Лещенко на восстановление в составе наблюдательного совета акционерного общества (АО) "Укрзализныця".

Также ведомство не предоставило копию представления на назначение, объяснив это тем, что Мининфраструктуры не является органом управления "Укрзализныци" и распорядителем информации. Об этом идет речь в ответе ведомства на запрос журналистов, передают "Украинские новости".

"Согласно п. 26 Устава АО "Укрзализныця" [...] основателем АО "Укрзализныця" является государство в лице Кабинета Министров Украины, управление корпоративными правами государства относительно АО "Укрзализныця" осуществляет Кабинет Министров Украины.

Таким образом, Министерство инфраструктуры Украины не является органом управления АО "Укрзализныця", не является распорядителем запрашиваемой информации", - говорится в ответе.

Напомним, спустя день после прекращения полномочий бывшего журналиста и экс-нардепа Сергея Лещенко вернули в состав наблюдательного совета "Укрзализныци", где он ежемесячно получает сотни тысяч гривен зарплаты.

22 сентября стало известно о том, что полномочия члена наблюдательного совета АО "Укрзализныця" Сергея Лещенко прекращены из-за истечения срока контракта.

Также мы писали о том, что Сергей Лещенко в 2021-м получил более 2 млн грн от "Укрзализныци" и более ста тысяч от Google Ireland Limited. То есть в месяц от "Укрзализныци" он получал более 200 тысяч гривен.