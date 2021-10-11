К популярному украинскому горнолыжному курорту Буковель могут протянуть новую железнодорожную ветку. Такую возможность рассматривает руководство АО "Укрзализныця", как заявил директор филиала "Пассажирская компания" Александр Перцовский.

Об этом сообщает Ukraine Rail Monitoring.

Уточняется, что одним из рассматриваемых вариантов является продолжение железной дороги от станции "Татаров". Чиновник утверждает, что этот вопрос сейчас проходит этап предварительного технического обоснования. В частности, изучается, какие трассы можно проложить. При этом якобы уже появились заинтересованные частные инвесторы.

По предварительным подсчетам, инвестиции будут начинаться от одного миллиарда гривен. А вот относительно срока строительства озвучена информация, что на это уйдет не менее одного года с момента принятия решения. На продолжительность проекта также повлияет то, будет ли данный участок электрифицирован.

В ближайшие планы "Укрзализныци" входит сосредоточиться на соседней от Буковеля инфраструктуре. В частности, в течение ближайшего года Перцовский анонсировал решение по комплексу работ на станции "Татаров": улучшение вокзального комплекса, строительство стоянки для автобусов, которыми туристы будут добираться непосредственно до курорта, удлинение и расширение платформы.

Ранее "Страна" писала о том, что появились фото километровой пробки по дороге в Буковель в первый день локдауна.

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