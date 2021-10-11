Филиал "Укрзализныци" "Вокзальная компания" объявила набор на новую вакансию вокзального стюарда. Компания ищет претендентов с высшим образованием и хорошим разговорным английским, обещая возможности для развития.

Объявление о поиске людей опубликовал в Фейсбуке директор филиала Владимир Коваль.

"Филиал "Вокзальная компания" приглашает молодых и энергичных людей, которые имеют желание быстро учиться. Мы объявляем набор работников для нового формата сервисного обслуживания пассажиров на вокзалах. Наши соискатели имеют высшее образование, официальный стаж работы, свободно владеют ПК и общаются на английском языке, коммуникабельны и дисциплинированы", - написал Коваль.

По его словам, компания предлагает стюардам 4-сменный график работы, социальный пакет, оплату больничных и отпусков, интенсивное обучение.

В обязанности стюардов будет входить:

информационная поддержка пассажиров на территории вокзала;

отслеживание качества сервиса на вокзале.

"Это реальные возможности для развития", - заверил Коваль.

Как писала "Страна", пока рядовые сотрудники компании получают весьма скромные зарплаты, члены набсовета "Укрзализныци" зарабатывают сотни тысяч в месяц.

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