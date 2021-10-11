"Укрзализныця" ищет людей с хорошим английским и высшим образованием на работу вокзальных стюардов
Филиал "Укрзализныци" "Вокзальная компания" объявила набор на новую вакансию вокзального стюарда. Компания ищет претендентов с высшим образованием и хорошим разговорным английским, обещая возможности для развития.
Объявление о поиске людей опубликовал в Фейсбуке директор филиала Владимир Коваль.
"Филиал "Вокзальная компания" приглашает молодых и энергичных людей, которые имеют желание быстро учиться. Мы объявляем набор работников для нового формата сервисного обслуживания пассажиров на вокзалах. Наши соискатели имеют высшее образование, официальный стаж работы, свободно владеют ПК и общаются на английском языке, коммуникабельны и дисциплинированы", - написал Коваль.
По его словам, компания предлагает стюардам 4-сменный график работы, социальный пакет, оплату больничных и отпусков, интенсивное обучение.
В обязанности стюардов будет входить:
- информационная поддержка пассажиров на территории вокзала;
- отслеживание качества сервиса на вокзале.
"Это реальные возможности для развития", - заверил Коваль.
Как писала "Страна", пока рядовые сотрудники компании получают весьма скромные зарплаты, члены набсовета "Укрзализныци" зарабатывают сотни тысяч в месяц.
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