Работники акционерного общества "Укрзализныця" показали "Стране", в каком состоянии находятся огнетушители в вагонах. По словам одного из сотрудников предприятия, средства для борьбы с пожарами не пригодны для тушения огня.

Видео, на котором работник "УЗ" показывает поломанный огнетушитель, опубликовал Телеграм-канал "Политика Страны".

Как сказал собеседник нашего издания, в вагоне четыре огнетушителя.

"Они все непригодны к эксплуатации. Если локомотив загорится, то он просто сгорит", - сказал сотрудник.

Как сообщала "Страна", сегодня днем работники "Укрзализныци" начали итальянскую забастовку. К акции присоединились шесть депо на Южной железной дороге, три депо - на Юго-Западной, также останавливается Львовское западное депо. Еще планируют подключиться к коллегам работники Приднепровской ветки. Людей не устраивает, что подвижной состав разваливается, они работают в нечеловеческих условиях и за мизерные зарплаты.

Плохо в "УЗ" и с безопасностью пассажиров. В конце сентября в поезде Львов - Киев двое мужчин пытались изнасиловать известную художницу. А прошлым летом в поезде Мариуполь - Киев трижды судимый уроженец Запорожья, ехавший "зайцем", жестоко избил журналистку Анастасию Луговую и попытался изнасиловать на глазах у сына.

На этом фоне предприятие объявило набор на вакансии вокзальных стюардов, причем на эти места ищут соискателей с хорошим разговорным английским и высшим образованием.