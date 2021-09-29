После нашумевшей истории избитой в поезде "Мариуполь-Киев" журналистки Анастасии Луговой в поезде "Укрзализныци" ииз Львова в Киев пытались изнасиловать художницу, создавшую вымышленного персонажа "Гуся", Надежду Кушнир.

Об этом она рассказал в посте на своей странице в Facebook в среду, 29 сентября.

По ее словам, инцидент произошел накануне ночью в вагоне СВ.

"Сегодня ночью в поезде меня пытались изнасиловать. Сначала чувак втирал какую-то дичь, показывал жену и ребенка, потом вообще разделся и моей рукой пытался мне показать отсутствие у себя пупка. Я не знаю, почему я тогда же и не свалила из того СВ, а просто сказала, что я не хочу, не буду и что за х@ень. Дальше он не затыкался, но не трогал меня", - написала художница.

После она добавила, что вскоре мужчина начал ее домогаться. Надежда начала кричать и выбежала с кошельком и документами к проводнице.

"Я развернулась к стенке, он закрыл дверь, стащив с меня одеяло, сам стал на колени и пытался расставить мне ноги и лез целоваться и целовать. Я начала орать "шо происходит", он шарахнулся и начал говорить, шо уже ничего не происходит, хапнула сумку с кошельком и документами и погнала к проводнице. Там я получила порцию "Чо вы сразу не сказали?!". И меня переселили к какому-то мужчине, который повторил все один в один. Я ещё получила порцию лекции "пьяные мужчины нуждаются в интиме", - добавила она.

Там я получила порцию «Чо вы сразу не сказали?!». И меня переселили к какому-то мужчине, который выкупил всё св один. Там я ещё получила порцию лекции «пьяные мужчины нуждаются в интиме»,

При этом, по словам иллюстраторки, проводница безразлично отреагировала на этот инцидент, а пассажиры в соседних купе вовсе никак не отреагировали на ее крики. При этом, начальник поезда, по словам художницы, заявил, что напавший на нее храпел и поэтому та сбежала, чтобы пожаловаться.

Вместе с тем, девушка заявила, что не будет писать заявление в полицию.

На публикацию художницы отреагировал руководитель по коммуникациям пассажирского филиала УЗ Александр Шевченко. Он попросил Надежду более детально рассказать об инциденте, чтобы провести анализа действий сотрудников поездной бригады.

Также он заверил, что компания в скором времени поставит в вагонах камеры видеонаблюдения и призвал пассажиров в подобных случаях сразу обращаться к правоохранителям.

"Поскольку нас читают сейчас еще и другие пассажиры, лишний раз попрошу вызывать в таких случаях полицию немедленно (через начальника поезда в идеале, прибудут к ближайшей станции, уже налажено взаимодействие), так гораздо больше шансов быстро и эффективно все уладить. Но понимаю шок ситуации, поэтому спасибо, что вообще этим поделились!" - написал он в комментария под постом.

Отметим, что сейчас ее пост недоступен. Надежда удалила свою публикацию по причине обрушившейся на нее травли.

"Зря я написала вообще тот пост. Надо было молчать и не выгребать эти "прокомментируйте нам в прямом включении", на@рать, в какой вы там состоянии, давайте растянем это на замечательные сенсации. Спасибо, пожалуй я уйду куда - на пару дней подальше от всех и всего", - подытожила девушка.

Напомним, в ночь с 30 на 31 июля в поезде Мариуполь - Киев трижды судимый уроженец Запорожья Виталий Рудзько, который ехал в поезде "зайцем", избил журналистку Анастасию Луговую и попытался изнасиловать на глазах у сына. Проводники УЗ просили девушку не вызывать полицию и предлагали деньги за молчание.

Вместе с тем, Анастасия Луговая подала иск против "Укрзализныци", так как считает проводницу поезда также виновной в случившемся - ведь она впустила в вагон пассажира без билета.

О том, что произошло за год с нападения на девушку в поезде Мариуполь-Киев, ранее рассказывала "Страна".