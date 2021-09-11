В Херсонской области мужчина изнасиловал 12-летнюю внучку своей сожительницы, вскоре злоумышленника задержали правоохранители. Выяснилось, что ранее он уже был судим за преступления, связанные с изнасилованиями.

Об этом сообщает Департамент уголовного розыска.

35-летняя жительница одного из сел Херсонского района обратилась в полицию и сообщила об исчезновении ее 12-летней дочери. Полицейские установили, что несколько часов назад девочка самостоятельно села в машину сожителя бабушки.

Кроме этого, установили, что мужчина уже был ранее судим за совершение преступления против половой неприкосновенности.

Через некоторое время правоохранители остановили автомобиль мужчины за пределами села. Водитель бросился бежать, однако был задержан.

В автомобиле также находилась 12-летняя девочка. По ее словам, бабушкин сожитель заманил ее в авто, отвез за пределы населенного пункта и изнасиловал. Телефон девочки мужчина заранее выключил.

В результате, злоумышленник сознался в содеянном. Сейчас он задержан в порядке статьи 208 УПК Украины.

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