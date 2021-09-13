Сегодня, 13 сентября, из Луцкого городского районного суда сбежал волынянин, которого обвиняют в изнасиловании, незаконном лишении свободы и незаконном обращении с оружием.

Об этом сообщают "Волынские Новости" со ссылкой на собственные источники.

Так, по данным источников, 40-летний мужчина поселка Любешов в Волынской области ранее находился под домашним арестом, поэтому на суд поехал без сопровождения конвоя.

Кроме этого, у злоумышленника накопился ряд преступлений. Однако, о них узнали непосредственно в ходе следствия. Тогда Луцкий суд принял решение об изменении меры пресечения, изменив его на содержание под стражей.

Ранее волынянину инкриминировали преступления по статье 146 Уголовного Кодекса Украины (Незаконное лишение свободы или похищение человека), ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) и ст. 152 (Изнасилование).

Как передают "Волынские Новости", в пресс-службе суда сообщили рассматривали дело об избрании меры пресечения. В то время, когда судья огласил решение, преступник вышел из зала суда и покинул помещение.

Евгения Ковтун, пресс-секретарь службы судебной охраны в Волынской области в комментарии "Волынским Новостям" уточнила, что конвоирование должны были осуществлять полицейские.

"Служба судебной охраны не имело права его задерживать, потому что не была предупреждена о приговоре судьи. Сотрудники не были в зале заседания, где был вынесен приговор, их не предупредили о нем. Служба судебной охраны несет функцию охраны общественного порядка, но не функцию конвоирования ", - пояснила она.

Внешне преступник среднего роста, худощавого телосложения, с бледной кожей.

Во время побега из суда был одет в черную одежду: спортивный костюм с курткой с длинным рукавом, кепку и кроссовки. У мужчины был пакет светлого цвета.

Ранее мы писали о том, что в конце прошлого месяца в Николаевской области осужденный за убийство мужчина сбежал из психиатрической больницы. Вскоре в поросших камышом плавнях близ одного из сел неподалеку от больницы его обнаружили правоохранители.

Помимо этого, в начале августа из изолятора временного содержания в российской Истре (Московская область) сбежали пять человек, один из который обвиняется в убийстве.