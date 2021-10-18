"Укрзализныця" пока останется без нового главы правления. Фото: УЗ

"Укрзализныця" остановила процесс поиска и отбора нового постоянного главы правления, заявив, что сначала необходимо выбрать новый состав Наблюдательного совета акционерного общества.

Об этом идет речь в письме от 5 октября филиала "Центр сервисного обеспечения" АО "Укрзализныця" к ООО "Экзекьютив Серч Юкрейн", передает УНИАН.

По договору с "Укрзализныцей" с августа 2021 года "Экзекьютив серч Юкрейн" (представляет международную компанию Amrop Украина) ведет поиск и отбор председателя правления и кандидатов в Наблюдательный совет. Конкурс на эту должность объявлен 13 сентября. Заявки кандидатов принимали до 6 октября. Конкурсный отбор членов нового набсовета был объявлен 29 сентября.

"В связи с прекращением полномочий членов наблюдательного совета АО "Укрзализныця"... исполнение условий договора невозможно, поскольку согласно пункту 71 Устава АО "Укрзализныця" к исключительной компетенции наблюдательного совета относится образование... комитетов из числа членов наблюдательного совета..., которые согласно условиям договора должны осуществлять ведущую роль в отборе и согласовании кандидатов... в техническом задании предусмотрено... организация собеседований с Комитетом по вознаграждениям и назначениям наблюдательного совета и/или наблюдательным советом", - говорится в письме.

Письмо, которым остановлен конкурс, инициированно наблюдательным советом от Центра сервисного обеспечения. Его подписала Анна Бандурко, которая была назначена и. о. директора филиала незадолго до написания этого письма – 28 сентября 2021 года. Также подпись поставила Ольга Назарова, которую назначили на должность заместителя директора только 5 октября 2021 года (в день подписания письма).

По данным Минэкономики, документы на кандидатов на должности членов Наблюдательного совета УЗ подаются до 29 октября. 

Укрзализныця остановила конкурс на главу правленияУкрзализныця остановила конкурс на главу правления

Напомним, "Укрзализныця" заключила два договора с рекрутинговым агентством "Экзекьютив Серч Юкрейн" для подбора руководящего персонала на сумму 3,89 млн грн.

Эта компания была создана в 2015 году и принадлежит латвийскому агентству Executive Search Baltics, конечными бенефициарами по которой является директор Лиегис Виестурс и Айга Авотина. Украинская и латвийская фирмы входят в рекрутинговую сеть Amrop.  С 2019 года Экзекьютив Серч Юкрейн получила подрядов на 6,2 млн грн. 

Напомним, ранее мы писали, что "Укрзализныця" планирует потратить 35 миллионов на аналитические услуги у Deutsche Bahn.

Также сообщалось, "Укрзализныця" ищет людей с хорошим английским и высшим образованием на работу вокзальных стюардов.

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