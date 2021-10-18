"Укрзализныця" остановила процесс поиска и отбора нового постоянного главы правления, заявив, что сначала необходимо выбрать новый состав Наблюдательного совета акционерного общества.

Об этом идет речь в письме от 5 октября филиала "Центр сервисного обеспечения" АО "Укрзализныця" к ООО "Экзекьютив Серч Юкрейн", передает УНИАН.

По договору с "Укрзализныцей" с августа 2021 года "Экзекьютив серч Юкрейн" (представляет международную компанию Amrop Украина) ведет поиск и отбор председателя правления и кандидатов в Наблюдательный совет. Конкурс на эту должность объявлен 13 сентября. Заявки кандидатов принимали до 6 октября. Конкурсный отбор членов нового набсовета был объявлен 29 сентября.

"В связи с прекращением полномочий членов наблюдательного совета АО "Укрзализныця"... исполнение условий договора невозможно, поскольку согласно пункту 71 Устава АО "Укрзализныця" к исключительной компетенции наблюдательного совета относится образование... комитетов из числа членов наблюдательного совета..., которые согласно условиям договора должны осуществлять ведущую роль в отборе и согласовании кандидатов... в техническом задании предусмотрено... организация собеседований с Комитетом по вознаграждениям и назначениям наблюдательного совета и/или наблюдательным советом", - говорится в письме.

Письмо, которым остановлен конкурс, инициированно наблюдательным советом от Центра сервисного обеспечения. Его подписала Анна Бандурко, которая была назначена и. о. директора филиала незадолго до написания этого письма – 28 сентября 2021 года. Также подпись поставила Ольга Назарова, которую назначили на должность заместителя директора только 5 октября 2021 года (в день подписания письма).

По данным Минэкономики, документы на кандидатов на должности членов Наблюдательного совета УЗ подаются до 29 октября.

Напомним, "Укрзализныця" заключила два договора с рекрутинговым агентством "Экзекьютив Серч Юкрейн" для подбора руководящего персонала на сумму 3,89 млн грн.

Эта компания была создана в 2015 году и принадлежит латвийскому агентству Executive Search Baltics, конечными бенефициарами по которой является директор Лиегис Виестурс и Айга Авотина. Украинская и латвийская фирмы входят в рекрутинговую сеть Amrop. С 2019 года Экзекьютив Серч Юкрейн получила подрядов на 6,2 млн грн.

Напомним, ранее мы писали, что "Укрзализныця" планирует потратить 35 миллионов на аналитические услуги у Deutsche Bahn.

Также сообщалось, "Укрзализныця" ищет людей с хорошим английским и высшим образованием на работу вокзальных стюардов.